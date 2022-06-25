Полузащитник Зари Егор Назарина может стать новичком СК Днепр-1, сообщает SportArena.

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24-летний хавбек уже принял участие в двух контрольных матчах днепровского клуба, а также поддерживал форму с командой после начала войны.

К слову, контракт Назарины с Зарей действует до 30 июня 2023 года. После 24 февраля луганский клуб приостановил финансирование команды, а официальные лица клуба не выходили на контакт с футболистами. Игрокам пришлось самостоятельно искать команды, с которыми можно было бы поддерживать форму.

Напомним, Назарина – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в Днепре в 2014 году. С 2018 по 2020 гг. выступал за бельгийский Антверпен. После полугодовой аренды в Карпатах перешел в Зарю, за которую в прошлом сезоне провел 19 матчей во всех турнирах (2 гола и 1 ассист). Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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