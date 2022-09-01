Экс-хавбек Черноморца присоединился к чемпиону Ирландии
Очередной украинец решил попробовать легионерского хлеба.
Украинский полузащитник Виктор Серденюк стал игроком Шэмрок Роверс, сообщает официальный сайт клуба.
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Детали соглашения не разглашаются, однако Transfermarkt отмечает, что 26-летний хавбек подписал контракт с ирландцами в статусе свободного агента до 30 ноября 2022 года.
Напомним, Серденюк – воспитанник Черноморца. Выступал также за местные Реал Фарму и Жемчужину. Последней его командой были Балканы – клуб в этом сезоне приостановил участие в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России.
К слову, Шэмрок Роверс занимает в чемпионате Ирландии первую строчку – после 26-ти туров у команды 56 очков.
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