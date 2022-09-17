Гонсало Кастро решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет.

Именитый ветеран в Instagram написал прощальное письмо и поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении 17 лет выступлений.

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Главным клубом в карьере Кастро стал Байер. Хавбек прошел путь от юношеских до взрослой команды "фармацевтов", за которую наиграл 370 матчей (30 голов, 68 ассистов). Затем была Боруссия Д – именно здесь Кастро выиграл свой единственный клубный трофей, Кубок Германии 2016/17. Доигрывал полузащитник в Штутгарте и Арминии. Прощальный сезон с билефельдцами получился грустным – всего 12 сыгранных матчей и вылет из Бундеслиги.

Кастро также 5 раз выступал за национальную сборную Германии, а с молодежкой выиграл Евро-2009.

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