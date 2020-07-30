Экс-хавбек Барселоны признался, как голый Роналдиньо довел до слез всю команду каталонцев

"Одна из историй, которые я помню, когда Роналдиньо вышел из душа без полотенца и начал жонглировать мячом. Он даже не вытерся, набивал мяч под музыку голым, а мы рыдали от смеха", – цитирует Лопеса Marca.

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Напомним, звездный бразилец защищал цвета Барселоны в 2003-2008 годах. Сейчас у 40-летнего Роналдинью не лучший период, экс-футболист находится под арестом в Парагвае из-за незаконного пересечения границы с поддельными документами.

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