Экс-хавбек Барселоны ошибочно опубликовал интимное фото с любимой – пышногрудая брюнетка не стесняется обнажаться

Хавбек Лос-Анджелес Гэлакси Джонатан Дос Сантос поплатился за излишнюю любовь к социальным сетям.

Воспитанник Барселоны проводит в МЛС уже третий сезон, ему нравится уровень первенства, финансовые условия, инфраструктура клубов. В интервью популярному журналу GC Дос Сантос заявил, что вообще не скучает по Европе, мол, большинство критиков просто не знают, насколько здесь все хорошо устроено. Однако 30-летний мексиканец рассказывает далеко не все – в частности, о своей американской любви.

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Избранницей футболиста оказалась сексапильная модель Аманда Тривизас, котороя не стесняется раздеваться на камеру. Правда, интимное фото с любимым точно не входило в ее планы. Джонатан случайно выложил в Инстаграм момент особой нежности между обеими, а потом быстренько удалил фотографию, которая уже успела разлететься по сети.

Пользователи, теперь полностью поддерживают игрока: "Такая МЛС, действительно, нравится всем".

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