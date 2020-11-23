24-летний хорват стал игроком "синих", сообщает официальный сайт клуба.

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Полузащитник, когда-то считавшийся невероятно перспективным, подписал с Бирмингемом контракт до конца сезона 2020/21. Халилович переехал в Западный Мидленд в статусе свободного агента и может дебютировать в команде Айтора Каранки в поединке против Лутона 24 ноября. На Сент-Эндрюс он будет выступать под 35-м номером.

Прошлый сезон Ален Халилович провел в составе нидерландского Херенвена. В его активе 20 матчей во всех турнирах, в которых хавбек забил 1 мяч и оформил 4 ассиста.

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