– В ваше время почти нереально было конкурировать в сборной Украины с Шовковским, а после него с Пятовым. Кому отдаете предпочтение из сегодняшних киперов?

– Очень круто, что есть Трубин и Лунин, которые играют в Европе. Так же Дима Ризнык демонстрирует свой уровень в Шахтере.

Трубин заметно спрогрессировал в Бенфике, играя по несколько игр в неделю под давлением, чего не хватало в Шахтере. Через Бенфику в свое время разные вратари прошли. А так, как они умеют продавать, Анатолий надолго не задержится в Лиссабоне.

У Димы в Шахтере ситуация противоположная. Ты играешь на переполненном стадионе в Афинах, эмоции зашкаливают, а потом ты возвращаешься в Украину, немного людей и где-то это может влиять. Этот барьер вратари создают сами себе. На сегодня ему нет равных в нашем чемпионате. Есть потенциал у остальных ребят, но отсутствует стабильность на дистанции.

– Что делать Лунину, которого Хаби Алонсо не видит в Реале основным?

– Меня подкупает в Андрее его вера, что он будет основным в Реале. В плане быта и семьи все круто. У тебя один из лучших агентов в мировом футболе. Давать оценки, какие-то советы с моей стороны будет не совсем правильно, когда ты являешься частью лучшего клуба мира. Да, для сборной отсутствие постоянной практики – это минус и очень сильный. У тебя нет стресса в тренировочном процессе, как у первого номера. Тренировочный процесс рядом с суперзвездами уже является частью тебя и доставать эмоции из этого уже ты не можешь, – рассказал Богдан Шуст в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Андрей Лунин покинул лагерь сборной Украины перед матчем против Франции. В стартовой игре отбора к ЧМ-2026 в старте команды Сергея Реброва сыграл именно Анатолий Трубин.

