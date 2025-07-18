Бывший игрок Руха Юрий Панькив официально начал работу в административной структуре клуба, сообщает пресс-служба львовян. Теперь он будет занимать должность спортивного директора академии Руха.

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Панькив сосредоточится на организационных и коммуникативных вопросах, отвечать за заключение контрактов с молодыми футболистами, а также заниматься селекцией.

Юрий будет работать в тесном сотрудничестве с директором академии Владимиром Безубьяком. Главной задачей нового руководящего тандема станет развитие молодых талантов, подготовка их к выступлениям в детско-юношеских турнирах и формирование кадров для основной команды Руха, которая соревнуется в УПЛ.

Напомним, Юрий – воспитанник Карпат. Выступал также за янтарный Энергетик, стрыйскую Скалу, Львов, Десну, тернопольскую Ниву, Александрию, киевский Арсенал, донецкий Металлург и каменскую Сталь. Вызывался в сборную Украины, но так и не дебютировал за национальную команду.

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