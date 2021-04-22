Испанский вратарь Антонио Адан выбрал странный способ, чтобы напомнить о себе.

Страж ворот Спортинга "привез" курьезный гол в матче чемпионата Португалии против Белененсеша.

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Партнер отдал Адану не слишком удобную передачу, однако тот вроде укротил мяч. Дальнейшие действия 33-летнего испанца заставляют хвататься за голову. Антонио хотел убрать соперника обманным движением и неуклюже завалился на газон. Матео Кассьерра охотно подарком воспользовался – 0:2. Под занавес встречи Спортинг успел отыграться, спасая хотя бы ничью.

Напомним, Адан является воспитанником мадридского Реала, за который провел лишь 18 матчей. Также вратарь выступал за Кальяри, Бетис и Атлетико.

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