"Жаль, что президент ЛНЗ так быстро проснулся. Колесника я лично не знаю – только много чего слышал. А вот Тарасенко – деятель еще тот. Думаю, за эти годы изрядно денег в карман положил. Теперь может и отдохнуть. У Тарасенко никакой человечности нет. Главное – заработать, на трансферах в карман себе закинуть. Никого не удивляет, что каждое трансферное окно по шесть-семь футболистов уходили на выход и столько же приходили? Да еще и покупали.

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Я мог Тарасенко мешать, потому что не давал никаких процентов и никогда не молчал. Историй мутных слышал очень много от близких мне футболистов, но не могу их рассказывать – меня уже в команде тогда не было.

А если говорить о его бесчеловечности, то вот маленький пример. Когда началась война, мы были в Турции, все футболисты разъехались по Европе. Летом он начал звонить и говорить, что будет чемпионат и нам нужно возвращаться. Я сомневался, и тогда он сказал: "Надо возвращаться, ты – основной вратарь и один из лидеров. Стоит задача – выйти в УПЛ".

Я по своей глупости вернулся, сыграл два первых тура, а после того, как Юрий Бакалов покинул команду, просто без всяких объяснений прекратил попадать не то что в состав, а даже в заявку. Мы расторгли контракт. И так было со многими.

Тарасенко было безразлично к футболистам – только свои амбиции. Он мне говорил, что омолаживает вратарскую позицию и что я проиграл конкуренцию Кириллу Самойленко. Я ему так и ответил: "Бляха, не смеши меня. Кому я проиграл конкуренцию?".

Главной задачей Тарасенко тогда было убрать Бакалова, потому что тот не позволял ему заниматься своими приколами. Как только это удалось сделать после двух туров – пришла очередь некоторых футболистов.

Больше всего меня обидело поведение Александра Ковпака, когда он стал главным тренером. Я его очень уважал и думал, что у нас действительно хорошие отношения. Но когда он принял команду – я для него просто исчез. Стал каким-то вратарем, что просится потренироваться с ними. Ни разу со мной не разговаривал до момента расторжения контракта. Цирк", – сказал Попович в интервью для Sport-express.ua.

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