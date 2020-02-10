Экс-голкипер Карпат покинул Динамо Батуми, – СМИ

Бывший вратарь Карпат Максим Кучинский остался без клуба.

Голкипер Максим Кучинский покинул Динамо Батуми на правах свободного агента, сообщает Footboom.

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Отметим, что игрок присоединился к грузинскому клубу летом, однако не провел за команду ни одного матча.

Добавим, что в Украине Кучинский выступал за Полтаву, Черкасский Днепр, Зирку, Десну, Металлург Запорожье и Карпаты.

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