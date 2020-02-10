Экс-голкипер Карпат покинул Динамо Батуми, – СМИ

Сергій Тищенко — 12:00 2348
-
Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна
-
Интер – Милан: рекорд Ибрагимовича, божественный Лукаку, а Конте демонстрирует характерИталия — 01:55 961
-
Бавария – РБ Лейпциг: Нагельсманн сберег интригу, сбитый прицел Вернера, самый желанный бек Європы "съел" атаку МюнхенаГермания — 9 фев 380
-
Динамо – Борац: Михайличенко развивает кадровое богатство, легионеры выдают лучшие матчи, а лидер бомбардиров удивляетУкраина — 9 фев 2883
-
Шахтер – Вентспилс: молодежь по-разному распорядилась шансами, а новый лидер принес победуУкраина — 9 фев 1419