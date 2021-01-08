"Я ушел из Карпат из-за того, что было много нюансов. Да, мы остались в УПЛ, мне сразу предложили новый контракт. Но он меня не устраивал. Пока я думал, мне позвонили и пригласили в Динамо Батуми.

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Я бы хотел остаться в Карпатах, но со мной начали торговаться за какие-то две копейки. И у меня параллельно вариант был с Грузией, где обещают совсем другие финансовые условия. Понятно, что я это выбрал. Ведь у всех есть семьи, нужно их кормить и так далее", – сказал Кучинский в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, Максим выступал за Карпаты с июля 2018 по июль 2019 гг. После заграничного вояжа в батумское Динамо и латвийский Тукумс 2000 полгода выступал за второлиговую Черкащину. Сейчас футболист находится в поисках новой команды.

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