Голкипер Оболони Артем Кичак после завершения сезона решил завязать с карьерой футболиста. Опытный футболист, однако, не уходит из футбола, а останется в лагере "пивоваров".

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По информации пресс-службы киевского клуба, 35-летний ветеран стал тренером вратарей Оболонь U-19. Артем уже успел познакомиться с командой и начать работу в тренировочном режиме.

Напомним, Кичак – воспитанник Динамо. В структуре киевского клуба находился с 2006 по 2013 годы. За главную команду "бело-синих" дебютировал в октябре 2010 года в кубковом матче против Севастополя. Выступал также за Волынь, донецкий Олимпик, Верес, Оболонь и венгерский МТК.

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