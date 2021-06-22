Украинский вратарь Артем Кичак стал игроком Вереса, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

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32-летний кипер присоединился к новой команде в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год.

Напомним, Кичак – воспитанник Динамо, за которое и начал выступления на профессиональном уровне в 2006 году. За основную команду провел 1 поединок (в основном выступая за дублирующий состав). После Волыни и донецкого Олимпика уехал в Венгрию в местный МТК.

В 2020-м вернулся в Олимпик, за который провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов (два поединка сумел отстоять "на ноль"). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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