Вратарь Юрий Авраменко перешел в Красаву, сообщает клубная пресс-служба.

Форвард Руха официально перешел в клуб Первой лиги

Сроки и условия соглашения с 20-летним украинцем не разглашаются. Последним клубом голкипера был болгарский ЦСКА. По данным Transfermarkt, Юрий перебрался в Красаву в статусе свободного агента.

Интересно, что пресс-служба команды презентовала украинца словами "Сборная следите, Европа готовьтесь" и сравнила его с Андреем Луниным и Анатолием Трубиным подчеркнув, что Украина умеет воспитывать топ-киперов.

Напомним, Авраменко – воспитанник Динамо. Выступал за команду U-19, попадал в заявку основы, однако так за нее и не дебютировал. В марте перешел в болгарский ЦСКА 1948, где провел 2 матча за вторую команду.

К слову, владельцем Красавы является бывший российский футболист и блогер Евгений Савин. После осуждения войны в Украине он был вынужден покинуть Россию и воссоздал свое детище на Кипре, заявив его во второй дивизион. По итогам прошлого сезона команда вышла в высшую лигу Кипра.