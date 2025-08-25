Экс-голкипер Динамо стал игроком скандального российского клуба в Европе
Юрий Авраменко переехал из Болгарии на Кипр.
Вратарь Юрий Авраменко перешел в Красаву, сообщает клубная пресс-служба.
Сроки и условия соглашения с 20-летним украинцем не разглашаются. Последним клубом голкипера был болгарский ЦСКА. По данным Transfermarkt, Юрий перебрался в Красаву в статусе свободного агента.
Интересно, что пресс-служба команды презентовала украинца словами "Сборная следите, Европа готовьтесь" и сравнила его с Андреем Луниным и Анатолием Трубиным подчеркнув, что Украина умеет воспитывать топ-киперов.
Напомним, Авраменко – воспитанник Динамо. Выступал за команду U-19, попадал в заявку основы, однако так за нее и не дебютировал. В марте перешел в болгарский ЦСКА 1948, где провел 2 матча за вторую команду.
К слову, владельцем Красавы является бывший российский футболист и блогер Евгений Савин. После осуждения войны в Украине он был вынужден покинуть Россию и воссоздал свое детище на Кипре, заявив его во второй дивизион. По итогам прошлого сезона команда вышла в высшую лигу Кипра.