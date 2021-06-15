Экс-голкипер Динамо стал игроком Колоса
Воспитанник "бело-синих" Владимир Маханьков продолжит карьеру в Коваливке.
Голкипер Владимир Маханьков стал игроком Колоса, сообщает клубная страница в социальной сети Instagram.
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Контракт рассчитан на три года. В ковалёвском клубе вратарь будет выступать под номером 33.
Напомним, Маханьков – воспитанник Динамо, выступал за молодежную и юношескую команды киевлян. Прошлый сезон стал для него первым на профессиональном уровне в составе Полесья. За житомирский клуб он провел 24 матча, в которых пропустил 27 голов. Еще в 10 поединках 23-летний кипер удержал свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.
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