Голкипер Владимир Маханьков стал игроком Колоса, сообщает клубная страница в социальной сети Instagram.

Колос определился с ближайшими спаррингами на межсезонье

Контракт рассчитан на три года. В ковалёвском клубе вратарь будет выступать под номером 33.

Напомним, Маханьков – воспитанник Динамо, выступал за молодежную и юношескую команды киевлян. Прошлый сезон стал для него первым на профессиональном уровне в составе Полесья. За житомирский клуб он провел 24 матча, в которых пропустил 27 голов. Еще в 10 поединках 23-летний кипер удержал свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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