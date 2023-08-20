"С Металлистом я летом разорвал контракт. Поэтому сейчас – свободный агент и ищу клуб. С Металлистом разошлись хорошо, по взаимному согласию, нет никаких претензий друг к другу.

"У Трубина есть потенциал стать первым номером Бенфики": наставник "орлов" объяснил, почему не дал дебютировать украинцу

У меня было одно предложение в начале июня от Торпедо из Кутаиси. Отказался – надеялся, что найду что-то лучше. Хотел прежде всего в украинский клуб.

И была команда на Кипре. Туда я не согласился ехать из-за президента клуба. Он – русский, и я так понимаю, что он не за нас. Это клуб Кармиотисса, там, где еще Хацкевич работал. Им владеет россиянин Дмитрий Пунин. Я с ним лично не знаком, но учитывая отзывы... Я не знаю, возможно, он хорошего мнения об Украине и не очень хорошего о России, но полной уверенности нет, а отзывы были не самые лучшие", – сказал Рудько в комментарии Українському футболу.

Напомним, Артур начал профессиональную карьеру в Динамо, где находился на контракте с 2009 по 2019 годы (за главную команду провел лишь 20 матчей). Выступал в аренде за Говерлу. После трех сезонов в кипрском Пафосе присоединился к Металлисту. Прошлый сезон провел в польском Лехе. Transfermarkt оценивает 31-летнего вратаря в 200 тысяч евро.

Месси и Кривцов завоевали первый трофей в США – Интер Майами в драматичной серии пенальти стал триумфатором Кубка лиг