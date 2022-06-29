Аль-Фатех минимально уступил одному из лидеров чемпионата Садуовской Аравии – Аль-Насру, а Максим Коваль отразил пенальти. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Саудовской Аравии 2021/22, 30-й тур

Аль-Наср – Аль-Фатех – 2:1

Голы: Гонсало Мартинес, 13, Машарипов, 90+5, (пен.) – Аль-Хулаиф, 37

Удаление: Талиска, 73

Нереализованный пенальти: Талиска, 58

Последний матч сезона не имел турнирного значения для Аль-Фатеха, за который выступает Максим Коваль – команда в любом случае осталась в середине таблицы. Аль-Наср также решил свои задачи, завершив кампанию на третьей строчке.

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Хозяева на правах фаворита повели в счете на 13-й минуте благодаря голу Гонсало Мартинеса. Впрочем, до перерыва Аль-Хулаиф сравнял счет. А в начале второго тайма Коваль отразил удар с 11-метровой отметки от экс-звезды Бенфики Талиски. Бразилец стал антигероем, поскольку получил прямую красную на 73 минуте. А команда украинца таки проиграла – на 5-й компенсированной минуте Машарипов таки забил Ковалю пенальти, который проводил свой последний матч за команду – его контракт подходит к концу 30 июня.

Результат игры не отразился на турнирном положении команд, хотя Аль-Фатех мог завершить сезон на 2 позиции выше. Отметим вылет из первенства Аль-Ахли – экс-команды Сергея Реброва, с которой у тренера получилось не самое лучшее прощание.

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