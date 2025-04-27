В шестом туре чемпионата Казахстана Елимай Семей разгромил Жетысу Талдыкорган со счетом 3:0.

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Украинским болельщикам этот матч напомнил о бывшем голкипере киевского Динамо Максиме Ковале, который отметился ассистом во время второго взятия ворот хозяев.

32-летний вратарь, который в текущем сезоне выступает за Елимай, выполнил сильную и точную передачу на Фессу Плакку, который умело переиграл голкипера соперника. Видео голевой передачи опубликовали на официальной странице чемпионата Казахстана в Instagram.

Добавим, что Максим Коваль выступал в Украине за Металлург Запорожье, Динамо, Говерлу, после чего отправился в вояж в зарубежные клубы. В Елимай украинец перешел в 2024 году на правах свободного агента из греческого Ариса.

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