Бывший голкипер Динамо, Шахтера, Черноморца и Металлиста Артур Рудько попал в центр внимания после задержания за попытку незаконно пересечь границу Украины.

33-летний Артур Рудько пытался незаконно покинуть страну, сообщает Sport Arena. По информации источника, бывший футболист уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Президент клуба УПЛ отреагировал на задержание футболиста ТЦК

В Одесской области пограничники задержали автомобиль, в котором находились четверо нарушителей государственной границы и 4-летний сын одного из них. По информации ГПСУ, ребенок должен был отвлечь внимание охранников границы, а его мать знала о риске и дала на это согласие.

Планируемый переход происходил на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы, а организацией занимался телеграмм-канал, где каждый участник должен был внести $8 тыс. в криптовалюте, один из них даже оплатил аванс. Мальчик остался с матерью, а взрослые получили административные протоколы.

Последним клубом в карьере вратаря был Черноморец, который он покинул после завершения прошлого сезона. В течение карьеры Артур также защищал ворота Динамо, Шахтера, Металлиста, польского Леха и кипрского Пафоса. Рудько также имеет опыт выступлений в молодежных сборных Украины.

" Он – наш Бенджамин Баттон, у него вторая молодость": Рудько восхищается партнером и доволен ничьей с Рухом