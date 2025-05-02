Бывший вратарь Динамо Киев Максим Коваль стал настоящей звездой чемпионата Казахстана.

Экс-голкипер Динамо отдал голевую передачу и помог своему клубу разбить соперника – видео ассиста

Кроме сумасшедшего ассиста в матче против Жетысу (3:0), 32-летний украинец записал в свой актив 4 сухих матча в шести стартовых турах чемпионата Казахстана. Коваль не пропускает уже 351 минуту в лиге за Елимай. Также украинский вратарь отыграл на ноль в матче 1/8 Кубка Казахстана против Улытау, доведя свою сухую серию до четырех поединков кряду.

Добавим, что за Жетысу играет еще один экс-динамовец – белорус Никита Корзун. Клуб Коваля после стартовых туров идет на третьем месте в чемпионате Казахстана. От первого Кайрата команда отстает на 4 очка, но имеет матч в запасе.

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