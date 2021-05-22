Бывший вратарь Барселоны и Малаги умер в возрасте 46 лет, информирует AS. СМИ сообщают, что Арнау ни был больным, а смерть наступила внезапно сегодня утром.

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Франсеск был воспитанником Барселоны. За основную команду провел лишь 34 поединка, но в 1999-м завоевал титул Примеры. Из расположения "блаугранас" футболист перебрался в Малагу. По завершении карьеры Арнау занимал должность спортивного директора андалусийцев, а в 2019-м переехал на аналогичный пост в Овьедо.

В прошлом году он был одним из тех, кто осуществлял трансфер Андрея Лунина из Реала в Оьедо на правах аренды.

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