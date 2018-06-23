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Экс-голкипер Барселоны Вальдес начал карьеру тренера в команде, связанной с Реалом

22 июня 23:47 117 Читати українською
Экс-голкипер Барселоны Вальдес начал карьеру тренера в команде, связанной с Реалом
Виктор Вальдес (слева)

Бывший голкипер Барсы отправился в лагерь принципиального соперника. Виктор Вальдес начинает тренерскую карьеру в Мадриде.

Он выиграл 6 титулов чемпиона Испании и 3 Лиги чемпионов с Барселоной. Сейчас 36-летний Вальдес будет тренировать Ювенил А в футбольной школе Морталас. Уроженец Каталонии решил работать в академии, которая поставляет талантов для Реала на базе подписанного в 2011 году договора по первому требованию "королевского" клуба.

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Последние несколько недель экс-вратарь сборной Испании (чемпион мира), Барселоны и Манчестер Юнайтед прожил в Мадриде. Новое место работы стало удобным вариантом для Виктора рядом с домом.

Ранее были сообщения, что Вальдес серьезно рассматривает предложение стать тренером юношеской команды Райо Махадаонда – клуба, расположенного в 15 км от Мадрида, основа которого пробилась в Сегунду.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Виктор Вальдес Виктор Вальдес Барселона Барселона
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