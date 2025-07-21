Порту на своём официальном сайте объявил о том, что Паулу Араужо стал новым директором скаутской службы. Уроженец Сетубала перешел из Барселоны, где он три сезона возглавлял отдел скаутинга. 55-летний Паулу Араужу займет должность, которую ранее занимал Жозе Майя, перешедший в Манчестер Сити.

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Большую часть своей карьеры Паулу Араужу посвятил маркетингу и работе в крупнейших мировых спортивных брендах: Adidas (с 2000 по 2002 год) и Umbro (с 2002 по 2019 год). Благодаря связям и знаниям, полученным в мире спорта, он выбрал специализацию в области анализа и наблюдения за спортсменами.

В 2019 году Паулу впервые начал работать в клубе. Он присоединился к Бернли и взял на себя ответственность за рынки США и Латинской Америки. На этих должностях Араужо выстроил доверительные отношения с Деку и, благодаря наставлениям "волшебника", в 2022 году присоединился к Барселоне.

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