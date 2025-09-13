Бывший председатель правления Эстерсунда Даниэль Киндберг воюет на стороне Вооруженных Сил Украины, сообщает Expressen.se.

Карпаты резко раскритиковали Барселону за приглашение россиянина на матч с украинцами

До своей карьеры функционера Киндберг был профессиональным военным. В мае этого года швед вернулся в армию, но не своей страны. После медицинского осмотра, психологической оценки и рассказа о его прошлом как подполковника шведской армии, Киндберга направили в воинскую часть ВСУ.

57-летний мужчина входит в состав "Интернационального легиона", который подчиняется украинской разведке и осуществляет спецоперации. По информации Aftonbladet.se, в июле Страндберг отказался возглавить операцию по эвакуации погибших с горячего участка фронта из-за слишком большого риска для солдат. После этого Даниэль присоединился к другому подразделению.

"Я уже достаточно старый человек. Как по мне, эту битву нужно решить здесь и сейчас. Если мы не победим, то счета придется сводить нашим детям и внукам. Я к этому не готов", – сказал Киндберг.

Впрочем, в родной Швеции военный имеет дело с судебным процессом. В 2022 году его осудили за коррупционные преступления: тяжкое взяточничество, пособничество в бухгалтерских махинациях, содействие в уклонении от налогов. Суд наказал его 2,5 годами заключения, запретил вести бизнес на 3 года, и обязал вернуть около 5,55 миллионов шведских крон государству.

Однако сейчас судебное дело рассматривают в апелляционном суде. 22 сентября Даниэль Киндберг должен появиться на заседании в Сундсвалле. Если решение останется в силе, Киндберг планирует вернуться в Швецию и понести ответственность. Также Даниэль опровергает обвинения, что он поехал в Украину для того, чтобы избежать наказания.

"Не думаю, что кто-то проводит шесть месяцев в стране, где война, по этой причине. Они считают, что я буду прятаться здесь, оставаться на войне, участвовать в суде и не смогу вернуться домой, если меня осудят? – сказал Киндберг.

К слову, Даниэль Киндберг был председателем футбольного клуба Эстерсунд с 2010 по 2018 год.

