Экс-футболист Ворсклы потерял сына – болельщики команды просят неравнодушных о помощи
13 июля 21:14 - Читати українською
Погиб сын бывшего игрока Ворсклы Андрея Зипунникова.
“Друзья, вчера в аквапарке произошла трагедия, утонул сын Андрея Зипунникова, бывшего футболиста полтавской Ворсклы.
Ворскла столкнулась с очередными проблемами – экс-игроки полтавчан подали жалобу на клуб
Просьба помочь финансово семье в организации похорон", – написали в Telegram-канале болельщиков Ворсклы.
Реквизиты:
4441114408547451 (карточка Монобанка) – Зипунников Андрей.
Напомним, что 47-летний Андрей Зыпунников выступал за Ворсклу с 1992 по 1994 годы. Также он играл в составе Энергии Южноукраинск и Аверса из Бахмача.
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