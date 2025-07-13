“Друзья, вчера в аквапарке произошла трагедия, утонул сын Андрея Зипунникова, бывшего футболиста полтавской Ворсклы.

Ворскла столкнулась с очередными проблемами – экс-игроки полтавчан подали жалобу на клуб

Просьба помочь финансово семье в организации похорон", – написали в Telegram-канале болельщиков Ворсклы.

Реквизиты:

4441114408547451 (карточка Монобанка) – Зипунников Андрей.

Напомним, что 47-летний Андрей Зыпунников выступал за Ворсклу с 1992 по 1994 годы. Также он играл в составе Энергии Южноукраинск и Аверса из Бахмача.

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