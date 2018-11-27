Экс-футболист Волыни Задерецкий признан виновным в избиении девушки

Футболист Авангарда, который ранее играл за Волынь, Дмитрий Задерецкий в апреле 2017 побил девушку.

Луцкий горрайонный суд признал полузащитника Авангарда Дмитрия Задерецкого виновным в нанесении легких телесных повреждений девушке, указано на сайте единого реестра судебных решений Украины.

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Как сообщается в материалах дела, во время словесного конфликта девушки и Задерецкого, футболист с целью причинения телесных повреждений, умышленно нанес пострдавшей несколько ударов ладонью руки по лицу в область левого глаза.

В дальнейшем, продолжая свои противоправные действия, толкнул потерпевшую о шкаф, а потом, взяв за волосы, нанес еще несколько ударов ладонью руки по лицу, причинив девушке телесных повреждений и физической боли.

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Задерецкий должен выплатить пострадавшей 8 тысяч гривен за моральный ущерб и 5 тысяч гривен расходов на правовую помощь. Также футболист получил наказание в виде 150 часов общественных работ.