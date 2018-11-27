toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Экс-футболист Волыни Задерецкий признан виновным в избиении девушки

26 ноября 21:05 102 Читати українською
Экс-футболист Волыни Задерецкий признан виновным в избиении девушки
Дмитрий Задерецкий (слева) / соцсети

Футболист Авангарда, который ранее играл за Волынь, Дмитрий Задерецкий в апреле 2017 побил девушку.

Луцкий горрайонный суд признал полузащитника Авангарда Дмитрия Задерецкого виновным в нанесении легких телесных повреждений девушке, указано на сайте единого реестра судебных решений Украины.

Суд отклонил апелляцию Бендтнера по делу об избиении таксиста – игрок попадет в тюрьму

Как сообщается в материалах дела, во время словесного конфликта девушки и Задерецкого, футболист с целью причинения телесных повреждений, умышленно нанес пострдавшей несколько ударов ладонью руки по лицу в область левого глаза.

В дальнейшем, продолжая свои противоправные действия, толкнул потерпевшую о шкаф, а потом, взяв за волосы, нанес еще несколько ударов ладонью руки по лицу, причинив девушке телесных повреждений и физической боли.

Россиянин, который совершил нападение на автобус Боруссии Д, может получить пожизненное заключение

Задерецкий должен выплатить пострадавшей 8 тысяч гривен за моральный ущерб и 5 тысяч гривен расходов на правовую помощь. Также футболист получил наказание в виде 150 часов общественных работ.

Теги
Волынь Волынь Дмитрий Задерецкий Дмитрий Задерецкий Авангард Авангард Первая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
59
мин
Хоффенхайм
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук