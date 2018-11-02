Экс-футболист сборной Италии возглавил Кротоне

Итальянский специалист Массимо Оддо назначен главным тренером Кротоне.

41-летний экс-игрок сборной Италии стал главным тренером Кротоне, сообщает пресс-служба "зебр". О подробностях контракта Оддо с клубом ничего неизвестно.

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В текущем сезоне Кротоне занимает тринадцатое место в Серии Б. В активе "зебр" 11 очков в 10 матчах. Отметим, это уже не первый тренерский опыт для Оддо. Массимо ранее работал наставником Пескары и Удинезе.

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