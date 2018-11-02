toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Экс-футболист сборной Италии возглавил Кротоне

1 ноября 23:07 26 Читати українською
Экс-футболист сборной Италии возглавил Кротоне
Массимо Оддо возглавил Кротоне

Итальянский специалист Массимо Оддо назначен главным тренером Кротоне.

41-летний экс-игрок сборной Италии стал главным тренером Кротоне, сообщает пресс-служба "зебр". О подробностях контракта Оддо с клубом ничего неизвестно.

Вьери: Сейчас достаточно хорошо вести Инстаграм, чтобы быть форвардом

В текущем сезоне Кротоне занимает тринадцатое место в Серии Б. В активе "зебр" 11 очков в 10 матчах. Отметим, это уже не первый тренерский опыт для Оддо. Массимо ранее работал наставником Пескары и Удинезе.

Конте отказался возглавить Реал из-за проекта клуба, – Sky Sports

Теги
Италия Кротоне Кротоне Массимо Оддо Массимо Оддо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
58
мин
Штутгарт
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук