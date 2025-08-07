– Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о создании в Днепре нового футбольного клуба Днепр 1918 и интервью с его основателем Антоном Ахметовым. Какие эмоции и мысли у вас это вызвало?

– У меня это сразу вызвало негативные эмоции, потому что мы не знаем такого человека. В принципе, все, кто может создать более-менее профессиональный клуб в Днепре, – их фамилии на слуху. Это люди, которые готовы вкладывать деньги.

В Днепре появился новый футбольный клуб – бюджет команды впечатляет

Во-вторых, фамилия – футбольная. Он мог назваться хоть Ахметовым, хоть Суркисом, хоть Буткевичем, хоть Ярославским, но как-то сразу закралось подозрение, что тут что-то не то.

Создана некая компания с уставным фондом в 10 тысяч гривен, ООО с названием футбольный клуб Днепр 1918. Но это название ни о чем не говорит. Нет никаких действий. А должны быть конкретные шаги, организационные моменты, о которых должны знать люди.

– Что еще вас насторожило?

– Должна была быть какая-то понятная публичная позиция – где они собираются играть, где базироваться, какие средства должны потратить, когда будут подавать заявку на участие в турнирах любителей.

А здесь – ничего. К сожалению, информация разошлась очень быстро, как горячие пирожки по интернет-сайтам. Все серьезные СМИ очень быстро это опубликовали. Люди мне сами писали, присылали сообщения, спрашивали, что это.

Это дало надежду днепровским болельщикам, а их не хочется обманывать. Если это серьезный проект – тогда, конечно, в городе должен быть футбол, зрители на трибунах, команда, за которую болеют. А тут кто-то просто решил попиариться – и получилось то, что получилось. Надо во всем разобраться и, безусловно, опровергнуть эту информацию, – сказал Фридман для Sport.ua.

