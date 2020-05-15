Экс-функционер Барселоны анонсировал возвращение Луиса Энрике на Камп Ноу

Бывший технический секретарь Барселоны Роберт Фернандес уверен, что наставник сборной Испании Луис Энрике вернется на пост главного тренера "блаугранас".

"Он – отличный тренер, и я уверен, что Энрике вернется в Барсу, поскольку знает этот клуб и его футбольную философию: важно не только побеждать, но и играть красиво.

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Это дорога к славе или забвению, она требует меняться, чтобы выжить. Но Барса никогда не должна менять свой стиль, сделавший клуб великим: 4-3-3, зрелищность, риск в обороне для большего количества игроков впереди", – цитирует Фернандеса AS.

Напомним, что Луис Энрике работал с Барселоной в 2014-2017 гг. Под его руководством каталонцы завоевали 9 трофеев, в том числе 2 чемпионских титула и Кубок Лиги чемпионов 2014/15. С 2018 года (с перерывом) он работает со сборной Испании, которая будет соперником сборной Украины в Лиге наций.

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