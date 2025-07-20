Форвард Гвадалахары Хавьер Эрнандес оказался под шквалом критики за свои высказывания в социальных сетях.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед, Реала и Байера Хавьер Эрнандес, ныне выступающий в мексиканской Гвадалахаре, оказался в эпицентре скандала после ряда противоречивых высказываний в соцсетях. В своем Instagram 37-летний футболист заявил, что женщины "искореняют маскулинность" и должны сосредоточиться на "рождении детей, уборке и ведении домашнего хозяйства".

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"Женщины, вы терпите неудачу. Вы искореняете маскулинность, делая общество гиперчувствительным. Примите свою женскую энергию: заботу, принятие, рождение детей, уборка, ведение дома – самого ценного места для нас, мужчин. Не бойтесь быть женщинами, позволить себе быть ведомыми мужчиной, который просто хочет сделать вас счастливыми, потому что мы не знаем рая без вас. Брать ответственность за свою энергию – это тоже способ любви к себе", – сказал Эрнандес.

Однако и мужчины, по словам Эрнандеса, имеют свои проблемы: "Мы терпим неудачу из-за нехватки ответственности, пренебрежения партнершами, невыполнение обещаний и отсутствие привычек, которые сделали бы нас достойными уважения".

Он объяснил, что не боится говорить откровенно, несмотря на угрозу осуждения: "Нам страшно говорить открыто, потому что пытаются искоренить маскулинность – после того, как в прошлом подавляли женскую энергию. Но многие из нас хотят вас любить, заботиться, уважать и обеспечивать. Но вы, женщины, должны научиться уважать маскулинность".

Днем ранее Эрнандес также опубликовал еще одно видео: "Вы хотите мужчину, который обеспечивает, но при этом считаете уборку патриархальным гнетом? Интересно".

Эти заявления вызвали острую реакцию в соцсетях.

Один из пользователей написал: "Хавьер, грустно это видеть, пожалуйста, остановись".

Второй читатель добавил: "Худший ролик, который я видел в этом году".

Третий прокомментировал: "Это видео делает тебя похожим на сумасшедшего. Думать, что уважение к женщине сводится к домашней работе – это нонсенс".

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