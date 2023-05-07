Яна Волощенко, которая утверждает, что родила двоих детей от бывшего нападающего Динамо Брауна Идейе, рассказала, что является не единственной женщиной, которая имеет внебрачных детей от нигерийца.

– Вы утверждали, что Идейе имеет внебрачных детей в каждой стране, где он играл. Кто-то из других мам его детей не подавал на него в суд за неуплату алиментов?

– Я общаюсь с Франческой из Швейцарии. Она встречалась с Брауном в 2010 году и у нее есть от него ребенок. У нее есть все судебные решения и сейчас она тоже будет подавать заявление в Интерпол. Браун должен ей около полумиллиона долларов алиментов.

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Я хочу добиться справедливости. Браун подписал мирный договор, где признал отцовство и согласился выплачивать алименты детям, но перестал его соблюдать. Он оказался большим лжецом и негодяем. Поэтому я доведу дело до конца, – рассказала Волощенко в интервью Fanday.

Напомним, Идейе выступал за Динамо с 2011 по 2014 годы и в 74 матчах забил 34 гола. С 2016 года продолжается история относительно нигерийца и украинской девушки Яны, которая якобы родила от экс-нападающего киевлян двоих детей.

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