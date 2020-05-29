Экс-форварда Динамо кинули после великолепного сезона в Киеве – обещает рассказать всю правду

Нигерийский нападающий Браун Идейе до сих пор сожалеет об упущенной возможности сыграть на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

"Это было грустно и возмутительно, когда я не смог представлять Нигерию на чемпионате мира. Я был частью триумфальной команды, которая выиграла КАН в 2013 году. Также тогда я провел хороший сезон в составе Динамо. Поэтому я был очень уверен, что собираюсь в Бразилию в 2014 году. Но когда список вышел, моего имени там не было.

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Затем я многое узнал от Даниэля Амокачи, который был помощником главного тренера Стивена Кеши. Это было очень тенисто и противоречиво. Многие вещи не складывались, особенно после того, как я увидел замену в команде. Но я собираюсь раскрыть больше в моей книге после выхода на пенсию.

Меня кинули на чемпионате мира 2014 года, но это было замаскированным благословением. Я чувствую, что Бог использовал мое разочарование, чтобы заключить соглашение с Вест Бромвичем. Я был немного подавлен, но как только я подписал контракт с ВБА, я почувствовал облегчение и забыл все о чемпионате мира, больше сосредоточился на том, чтобы подготовиться к сезону", – приводит слова Идейе Woleхis.

Напомним, нигерийский нападающий защищал цвета Динамо с 2011 по 2014 годы (34 гола в 74-х матчах), после чего перебрался в Вест Бромвич за 10 млн евро. Сейчас опытный форвард выступает в чемпионате Греции за Арис.

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