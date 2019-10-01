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Экс-форвард Зари Бонавентуре курьезным голом поставил на колени Реал

20:31 223 Читати українською
Экс-форвард Зари Бонавентуре курьезным голом поставил на колени Реал
Деннис Бонавентуре / фото из соцсетей

Бельгийский Брюгге сенсационно вышел вперед в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

56’ Серхио Рамос
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос

"Черно-синие" повели в счете уже на 10-й минуте поединка.

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Это Перси Тау открылся в свободной зоне и получил пас из глубины, а затем прострелил в штрафную площадку. Уже там мяч ожидал Деннис Бонавентуре и, хоть и не смог акцентировано ударить, пробил Куртуа, запутав бельгийского голкипера своим техническим браком.

Напомним, что нигерийский форвард перебрался в Бельгию из луганской Зари, цвета которой защищал в сезоне 2016/17.

Видео гола Бонавентуре:

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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