Некогда перспективный нападающий Франко Акоста ушел из жизни в Уругвае. Ему только что исполнилось 25 лет.

Форвард Атенаса утонул 6 марта, а через два дня нашли его тело. Об этом сообщает Villarreal USA.

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Во время празднования 25-летия с семьей Акоста решил вместе с братом переплыть реку Пандо на юге Уругвая. Однако, сильным течением его унесло в сторону моря. Поисковая группа спасателей лишь констатировала его смерть.

Уроженец Монтевидео дебютировал на профессиональном уровне за родной Феникс в ноябре 2013 года. А в январе 2015-го Акоста подписал контракт с Вильярреалом на 5,5 лет и начал выступления за резервную команду "Желтой субмарины". Позже он играл в аренде за сантандерский Расинг и Пласа Колонию на родине. В августе 2020 года он присоединился к Атенасу.

Внимание европейских скаутов Франко Акоста привлек на Копа Америка U-17 в 2013-м, когда стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов). Также он был лидером атак сборной Уругвая U-20 на Кубке Южной Америки два года спустя.

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