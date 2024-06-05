Украинский нападающий Андрей Борячук может уже в ближайшее время сменить клубную прописку.

Форвард Металлиса 1925 Андрей Борячук может перебраться в Ворсклу, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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28-летний бомбардир после вылета харьковчан в Первую лигу стремится продолжить выступления в УПЛ. Вопрос по переходу пока окончательно не закрыт, но находится на стадии обсуждения.

Напомним, Борячук – воспитанник Шахтера. На протяжении всей карьеры Андрей принадлежал "горнякам", но играл преимущественно в арендах: Мариуполь, турецкий Ризеспор, венгерский Мезекевешд, Рух, Металлист 1925. В сентябре 2023-го стал полноценным игроком харьковчан. В прошедшем сезоне в 22-х матчах забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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