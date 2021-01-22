Новым президентом винницкой Нивы стал 27-летний Артур Загорулько, сообщает официальный сайт клуба.

Нива Винница может получить нового инвестора – в развитии клуба заинтересован экс-игрок сборной Украины и Шахтера

21 января состоялся последний этап передачи прав собственности клуба Нива Винница – бывший нападающий Шахтера получил их без всякой компенсации. Как отмечалось ранее, вместе с Загорулько в Ниву придет новый инвестор. Напомним, бывший президент Вадим Кудияров покинул винницкий коллектив из-за непростой финансовой ситуации в клубе.

К слову, Загорулько – воспитанник Шахтера. В сезоне 2014/15 был лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины в составе "горняков". Успел поиграть за Зарю, Мариуполь, Ворсклу, Олимпик и Рух. Последним клубом Артура была именно винницкая Нива.

После 11-ти туров подопечные Олега Шумовицкого занимают 12-ю строчку турнирной таблицы группы А Второй лиги, набрав 6 очков.

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