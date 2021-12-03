Аргентинский форвард Факундо Феррейра продолжит карьеру в Тихуане, сообщает официальный сайт мексиканского клуба.

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30-летний футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента.

Напомним, последним клубом Феррейры была испанская Сельта, которую он покинул 1 июля и с тех пор оставался без игровой практики.

К слову, ранее Факундо выступал за Шахтер – аргентинец провел в составе "горняков" 74 матча, в которых забил 43 мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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