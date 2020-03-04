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Экс-форвард Шахтера подписал контракт с сенсационным чемпионом Польши

13:00 236 Читати українською
Экс-форвард Шахтера подписал контракт с сенсационным чемпионом Польши
Денис Арендарук / Сайт Шахтера

Украинский форвард Денис Арендарук решил продолжить карьеру за рубежом.

Пяст Гливице подписал нападающего на правах свободного агента, сообщает Przeglad Sportowy. Пресс-атташе польского клуба Карол Млот подтвердил эту информацию.

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Арендарук неделю находился на просмотре и смог впечатлить тренерский штаб Пяста, правда, сначала 23-летнему украинцу придется набирать форму в дубле. Последним его клубом был любительский Рубикон, за который он выступал с сентября 2019 года. Арендарук воспитывался в академии Шахтера, однако шанс в основной команде "горняков" не получил. Попытки закрепиться в Мариуполе и львовском Рухе также не принесли успехов.

К слову, Пяст сенсационно стал чемпионом Польши в сезоне 2018/19, прервав трехлетнюю гегемонию Легии. Текущая кампания складывается для команды Арендарука не так удачно – только седьмая строчка с отставанием в 11 очков от лидера таблицы.

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Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Мир Пяст Гливице Пяст Гливице Денис Арендарук Денис Арендарук Польша Украинцы за рубежом
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