Экс-форвард Шахтера объяснил, почему стал игроком сенсационного чемпиона Польши

Украинский форвард Денис Арендарук рассказал, как состоялся трансфер в польский Пяст.

"Рассматривал варианты, чтобы уехать в зарубежный чемпионат. Мне позвонил агент и предложил вариант с Пястом. От этого клуба поступило конкретное предложение, поэтому мы и подписали контракт.

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Другие предложения продолжения карьеры? Да, имел контакты с командами из Польши, Венгрии и России. Я благодарен президенту Рубикон. Он с пониманием отнесся к моей ситуации. Мне надо было набрать кондиции. Постоянные тренировки и игровая практика помогли мне в Рубикон. Хотя это и любительская команда, но тренировки у нас были на профессиональном уровне", – поделился Арендарук в интервью Команда№1.

К слову, Пяст сенсационно стал чемпионом Польши в сезоне 2018/19, прервав трехлетнюю гегемонию Легии. Текущая кампания складывается для команды Арендарука не так удачно – только седьмое место с отставанием в 11 очков от лидера таблицы.

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