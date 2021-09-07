Ноттингем Форест ведет переговоры с аргентинцем относительно будущего сотрудничества, информирует журналист Сезар Луис Мерло в своем твиттере.

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Феррейра и английский клуб заинтересованы в трансфере, однако сейчас стороны далеки от соглашения. Сейчас Факундо находится в статусе свободного агента. Отметим, что Ноттингем Форест за свою историю дважды становился триумфатором Кубка чемпионов и однажды побеждал в Суперкубке УЕФА.

Экс-нападающий Шахтера зимой прошлого года перебрался в Сельты, сыграл в 13 матчах и забил 1 гол. Феррейра выступал за "горняков" с 2013 по 2018 годы с перерывом на аренду в Ньюкасл.

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