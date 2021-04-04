Кристиано Лукарелли и его Тернана оформили досрочное повышение в классе. Это стало возможным благодаря уверенной победе (4:1) над ближайшим преследователем – Авеллино.

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После 32-х сыгранных туров "звери", которых возглавляет экс-форвард Шахтера, оторвались от Авеллино на 18 очков и стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы. Коллектив Лукарелли не сдерживал эмоций после такого триумфа, а празднование было очень неожиданным, но громким – в маленьком авто на стадионе.

Заметим, сам Кристиано Лукарелли провел в составе украинской команды меньше года (сезон 2007/08), после чего вернулся в Италию, где в 2012-м завершил карьеру и стал тренером.

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