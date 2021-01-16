Экс-бомбардир Александрии Денис Безбородько в ближайшее время может вернуться в свою бывшую команду.

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26-летний футболист тренируется с Десной и уже вскоре может подписать контракт с черниговским клубом, сообщает издание Sportarena. К слову, Денис уже выступал за Десну с 2017 по 2019 г. Под руководством Александра Рябоконя он сыграл 54 матча, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, Безбородько – воспитанник Шахтера. Профессиональную карьеру футболиста начал именно в донецком клубе в 2011 году, однако за главную команду не провел ни одного матча. Кроме вышеназванных коллективов успел поиграть за Зарю и Мариуполь. В текущем сезоне провел за Александрию 11 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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