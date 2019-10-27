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Экс-форвард Шахтера Арендарук: Тренировки на любительском уровне ничем не отличаются от профессиональных клубов

10:37 34 Читати українською
Экс-форвард Шахтера Арендарук: Тренировки на любительском уровне ничем не отличаются от профессиональных клубов
Денис Арендарук / фото: ФК Шахтер

Бывший нападающий Шахтера, а ныне форвард любительского Рубикона Денис Арендарук, рассказал о выступлениях за новый клуб.

"Различия конечно же есть, и существенные. Но все же поле и ворота здесь такие же, как и в матчах Премьер-лиги. А самоотдача некоторых игроков ничуть не уступает футболистам профессиональных клубов.

Финалист юношеской ЛЧ играет за любительский клуб – еще недавно он был многообещающим талантом Шахтера

Мне нравится, что несмотря на статус любителей, в клубе ведется очень серьезная работа. Руководством предъявляются высокие цели: перейти по итогам сезона во Вторую лигу, а также стать чемпионами Киева среди команд высшей лиги.

Тренировка в Рубикон практически не отличаются от занятий в профессиональных командах. Да, у нас молодая команда – в составе нет 28-летних игроков и старше, но с другой стороны молодежь получает отличный опыт выступлений", – поделился Арендарук в комментарии Footboom.

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