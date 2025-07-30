"Мы движемся к чему-то другому, и команда должна будет смириться с определенными вещами. Я считаю, что Гасперини умеет хорошо вливаться в коллектив и завоевывать авторитет. Он имеет важные тактические убеждения, подбирает игроков, которые соответствуют его стилю игры. По моему мнению, уже начинает что-то просматриваться, а после окончания трансферного окна, этого будет еще больше. Это был правильный выбор для него и для Ромы. Еще рано, но я представляю себе Рому в роли главного героя. Дуэт Рома – Гасперини будет очень хорошо работать.

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Кто станет сюрпризом в Роме Гасперини? Фергюсон. Также новички, но и некоторые из старой гвардии, которым придется меняться. Фергюсон – это нечто другое, он будет работать с тренером, который всегда вытягивал лучшее из нападающих. Что должен делать Довбик? Он должен повысить интенсивность, иначе он не будет играть в Гасперини", – рассказал Баццани в интервью TMW.

Напомним, Довбик в прошлом сезоне провел 45 матчей в составе Ромы, записав в свой актив 17 голов и 4 ассиста. В кампании 2025/26 Артем будет работать под руководством Джан Пьеро Гасперини, который тренировал Руслана Малиновского в Аталанте, а в сезоне 2023/24 привел бергамасков к победе в Лиге Европы.

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