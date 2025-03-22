"Лунин в матче против Бельгии был уверенным в себе. Да, каких-то сейвов нереальных, возможно, не было. Но с теми ударами, что их наносила команда соперника, он справлялся. И эта уверенность переносилась уже нашим игрокам. Лунин свою борьбу выиграл. Он утер нос Куртуа. Теперь пусть Анчелотти думает. Конечно, уже завтра будет ответный поединок. Мы посмотрим, как будут развиваться события на поле. Но для Анчелотти это почва для размышлений.

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Конечно, в этом матче Лунин хотел доказать. И молодец, что у него это получилось. Андрей не доказывал, что он лучше Куртуа. Я думаю прежде всего Лунин доказывал, что он лучший в сборной Украины. Ему нужно было полностью уделить себя команде", – поделился Воробей в интервью Sport.ua.

Напомним, Андрей Лунин занял место в воротах сборной Украины в матче против Бельгии, в итоге пропустив лишь один гол. Его конкурент за вратарскую позицию в Реале Тибо Куртуа трижды доставал мяч из сетки ворот после голов Гуцуляка, Ваната и Забарного.

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