Экс-форвард сборной Нигерии Одемвинги завершил карьеру – он вырос в Ташкенте и играл в АПЛ

Бывший нападающий сборной Нигерии Питер Одемвинги решил повесить бутсы на гвоздь.

37-летний форвард объявил о завершении карьеры во время конференции УЕФА по проблемам расизма и дискриминации в футболе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Питер Одемвинги является уроженцем Ташкента, а также некоторое время жил в России. На профессиональном уровне он дебютировал в нигерийском Бенделе. Также нигериец выступал за бельгийский Лувьер, Лилль, московский Локомотив, английские Вест Бромвич, Кардифф, Сток Сити, Бристоль Сити и Ротерхэм. Сезон-2017 Одемвинги провел в индонезийском Мадура Юнайтед.

В коллекции наград экс-нападающего есть 3 приза лучшему игроку месяца в АПЛ.