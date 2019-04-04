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Экс-форвард сборной Нигерии Одемвинги завершил карьеру – он вырос в Ташкенте и играл в АПЛ

07:30 39 Читати українською
Экс-форвард сборной Нигерии Одемвинги завершил карьеру – он вырос в Ташкенте и играл в АПЛ
Питер Одемвинги / Reuters

Бывший нападающий сборной Нигерии Питер Одемвинги решил повесить бутсы на гвоздь.

37-летний форвард объявил о завершении карьеры во время конференции УЕФА по проблемам расизма и дискриминации в футболе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

6 победителей Лиги чемпионов и 3 чемпиона мира – символическая сборная игроков, завершивших карьеру в 2018 году

Питер Одемвинги является уроженцем Ташкента, а также некоторое время жил в России. На профессиональном уровне он дебютировал в нигерийском Бенделе. Также нигериец выступал за бельгийский Лувьер, Лилль, московский Локомотив, английские Вест Бромвич, Кардифф, Сток Сити, Бристоль Сити и Ротерхэм. Сезон-2017 Одемвинги провел в индонезийском Мадура Юнайтед.

В коллекции наград экс-нападающего есть 3 приза лучшему игроку месяца в АПЛ.

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Мир Локомотив Москва Локомотив Москва Нигерия Нигерия Питер Одемвинги Питер Одемвинги Вест Бромвич Вест Бромвич Сток Сити Сток Сити
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