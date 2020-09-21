"Он не сообразительный. Ведет себя в Ливерпуле как звезда и большой лидер. Он открыто демонстрирует негатив к другим в то время, как сам играет лениво и беззаботно. Ван Дейк ошибается и избегает активных действий в матчах, хотя, имея такой статус, должен быть в авангарде битвы.

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Ван Дейку нужно было много времени, чтобы выйти на международный уровень. Он находится там уже около двух сезонов, но важно, чтобы Вирджил оставался самокритичным. Его окружение тоже играет в этом важную роль", – цитирует Кифта De Telegraaf.

Напомним, ван Дейк присоединился к Ливерпулю в 2018-м, перейдя из Саутгемптона. В прошлом сезоне АПЛ Вирджил провел 38 матчей, в которых отметился 5-ю голами и ассистом.

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