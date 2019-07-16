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Экс-форвард сборной ЮАР был жестоко убит, получив семь пуль – жуткие фото

12:20 134 Читати українською
Экс-форвард сборной ЮАР был жестоко убит, получив семь пуль – жуткие фото
Марк Батчелор / Фото из открытых источников

Ужасный инцидент произошел в Йоханнесбурге, который стоил жизни бывшему игроку Марку Батчелору.

Вечером 15 июля двое злоумышленников на мотоцикле расстреляли автомобиль Марка Батчелора. Преступление было совершено у дома экс-игрока ЮАР, который как раз возвращался домой, сообщает BBC.

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От полученных травм Марк скончался на месте преступления. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

"Он умер в своем автомобиле, злоумышленники ничего не похитили. Мотивы убийства устанавливаются", – заявили в полиции Йоханнесбурга.

Стоит отметить, кроме своей футбольной карьеры, Батчелор часто фигурировал в скандалах с нарушением закона, его связывали с местными криминальными авторитетами, что могло и стать причиной убийства.

Напомним, Батчелор был легендой местной команды Кайзер Чифс, а также защищал цвета национальной команды ЮАР.

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