Стефано Окака Чука подпишет контракт с Равенной, которая находится в ожидании вердикта относительно своего выступления в Серии С. Как информирует Sky Sport, бывший форвард сборной Италии пройдет во вторник медицинское обследование.

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Сообщается, что президент Чиприани убедил игрока, но перед подписанием соглашения клуб хочет оценить физическое состояние нападающего, который два года не играл после выступления в Турции за Стамбул Башакшехир.

В настоящее время в Италии решается вопрос, кто потеряет профессиональный статус и вылетит из Серии С – Равенна или Кальдиеро.

В промежутке с 2014 по 2020 год Стефано Окака Чука провел за сборную Италии 5 матчей и забил 1 гол – в ворота Албании в товарищеском матче (1:0).

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